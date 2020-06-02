Атмосферные фронты от циклона накрыли Беларусь
Во вторник, второго июня, в республике сохранится ненастная погода.
Хозяйничать на территории страны будут атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси.
Будет облачно, сообщают синоптики. В большинстве районов пройдут дожди (в некоторых — ливни).
Ветер северный, северо-восточный порывистый (местами — сильный порывистый).
Температура воздуха днем в регионах:
- Брест +12..+14°C (вероятность дождя 80-90%);
- Витебск +11..+13°C (вероятность дождя 70-80%);
- Гомель +12..+14°C (вероятность дождя 70-80%);
- Гродно +14..+16°C (вероятность дождя 70-80%);
- Могилев +12..+14°C (вероятность дождя 80-90%);
- Минск +10..+12°C (вероятность дождя 80-90%).