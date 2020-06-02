Атмосферные фронты от циклона накрыли Беларусь

Во вторник, второго июня, в республике сохранится ненастная погода.

Хозяйничать на территории страны будут атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси.

Будет облачно, сообщают синоптики. В большинстве районов пройдут дожди (в некоторых — ливни).

Ветер северный, северо-восточный порывистый (местами — сильный порывистый).

Температура воздуха днем в регионах: