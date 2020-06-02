Атмосферные фронты от циклона накрыли Беларусь

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Во вторник, второго июня, в республике сохранится ненастная погода.

Хозяйничать на территории страны будут атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси.

Будет облачно, сообщают синоптики. В большинстве районов пройдут дожди (в некоторых — ливни).

Ветер северный, северо-восточный порывистый (местами — сильный порывистый).

Температура воздуха днем в регионах:

  • Брест +12..+14°C (вероятность дождя 80-90%);
  • Витебск +11..+13°C (вероятность дождя 70-80%);
  • Гомель +12..+14°C (вероятность дождя 70-80%);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность дождя 70-80%);
  • Могилев +12..+14°C (вероятность дождя 80-90%);
  • Минск +10..+12°C (вероятность дождя 80-90%).
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Тэги: погода

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