Наблюдать за выборами будут в основном члены провластных организаций

Подавляющее число национальных наблюдателей (общее количество возросло до 557) на сегодняшний день представляют провластные партии и организации.

Как отмечает Центризбирком, по сравнению с предыдущей неделей их количество возросло на 204.

От граждан, которые подавали заявления на аккредитацию в качестве наблюдателей, зарегистрировано 28 человек (+17), от трудовых коллективов — два (+1), политических партий — 35 (+11), общественных объединений — 492 (+175).

Из политических партий наибольшее количество наблюдателей зарегистрировано от Коммунистической партии — 29 (+9). От Социал-демократической партии народного согласия аккредитовано три наблюдателя (0), от Республиканской партии труда и справедливости — два (+2), от Партии БНФ — один (0).

Среди общественных объединений наибольшее количество наблюдателей аккредитовано от Белорусского республиканского союза молодежи — 131 (+71). Федерация профсоюзов имеет 113 наблюдателей (+28), общественное объединение «Белая Русь» — 85 (+30), Белорусский союз женщин — 51 (+16).

От Белорусского Хельсинкского комитета аккредитовано 39 наблюдателей (+6), Белорусского общественного объединения ветеранов — 41 (+15), Белорусского фонда мира — 16 (+6), «БНФ «Адраджэнне» — 1 (0). Еще 15 человек (+3) зарегистрировано от «иных общественных организаций».

О наборе независимых наблюдателей за голосованием на выборах ранее объявила кампания «Правозащитники за свободные выборы», которую проводят Белорусский Хельсинкский комитет и закрытый властями правозащитный центр «Весна».