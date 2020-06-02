В Могилеве на пожаре погибла 90-летняя женщина

За минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло четыре пожара. Огонь унес жизни четырех человек.

По информации дежурной части МЧС, накануне вечером на пожаре в частном доме по улице Локомобильной в Могилеве погибла 90-летняя женщина.

Также беда постучалась в дома в Воложинском, Минском и Шумилинском районах.

Всего с начала года произошло 2757 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 2787), на которых погибли 329 человек (347).