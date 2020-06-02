Во власти Украины назвали ошибкой решение Рады о покупке белорусской электроэнергии
По словам народного депутата Украины (фракция «Слуга народа») Сергея Нагорняка парламентарии сделали ошибку, разрешив импорт электроэнергии из Беларуси и РФ.
К возникшей неприглядной ситуации в энергетики страны, отметил он, привели в том числе решения открыть минувшей осенью возможность импорта белорусской и российской электроэнергии.
Как напоминает
Это наименьший месячный объем поставок с середины 2019 года, когда в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственного объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.
Ранее сообщалось, что аукционный офис, осуществляющий диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, продлил до конца июня приостановку покупки электроэнергии по основным межгосударственным линиям, которые связывают страну с Беларусью.