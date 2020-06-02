Во власти Украины назвали ошибкой решение Рады о покупке белорусской электроэнергии

По словам народного депутата Украины (фракция «Слуга народа») Сергея Нагорняка парламентарии сделали ошибку, разрешив импорт электроэнергии из Беларуси и РФ.

К возникшей неприглядной ситуации в энергетики страны, отметил он, привели в том числе решения открыть минувшей осенью возможность импорта белорусской и российской электроэнергии.

Как напоминает УНН , голосование в Раде прошло 18 сентября, а уже с первого октября, в частности, российскую электроэнергию начала импортировать компания «Юнайтед Энерджи», связанная с бизнесменом Игорем Коломойским.

Это наименьший месячный объем поставок с середины 2019 года, когда в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственного объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

Ранее сообщалось, что аукционный офис, осуществляющий диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, продлил до конца июня приостановку покупки электроэнергии по основным межгосударственным линиям, которые связывают страну с Беларусью.