COVID-19. Почему в метро лучше молчать

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В Беларуси, на беглый взгляд, в связи с пандемией коронавируса заметно снизился пассажиропоток в общественном транспорте.

Фото из Википедии

Люди, вынужденные пользоваться услугами метро в час пик, отмечают, что вагоны стали заметно свободнее.

И все же даже при таком положении дел опасность заразиться сохраняется.

Как минимально сократить риск заражения коронавирусом посоветовали в метрополитене мексиканской столицы.

Жителям и гостям Мехико при поездках рекомендовали до минимума сократить беседы, а лучше держать рот на замке.

Как сказано в микроблоге подземки, организованная кампания «Бесшумное предотвращение заражения» должна снизить выброс капель, которые образуются во время разговоров во рту и могут быть фактором заражения в закрытых помещениях.

Метрополитен Мехико с его 195 станциями считается одним из крупнейших в Латинской Америке и вторым в Северной Америке после нью-йоркского, ежегодно он перевозит более 1,6 млрд пассажиров. Протяженность его линий превышает 200 километров.

Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса на утро второго июня, Мексика занимает 14-е место в мире по количеству заболевших COVID-19 (93 435 случаев) и седьмое по количеству летальных исходов (10 167 умерших).

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: метро коронавирус COVID-19 Мексика Город: Мехико

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