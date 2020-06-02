Цены на нефть пошли вверх: что будет с рублем?

/ Экономика
Просмотров: 614

Во вторник, второго июня, мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.

Фото pixabay.com

По данным электронных торгов на 09:20 по минскому времени, эталонные сорта нефти торгуются со следующими показателями:

  • Brent — 38,59 доллара за баррель (+0,70%);
  • WTI — 35,61 доллара за баррель (+0,48%).

Напомним, курс белорусского рубля существенно зависит (через большую привязанность к российской валюте) от колебаний цен на нефть.

Как отреагирует валютный рынок на рост углеводородных котировок станет известно по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже примерно в 13:00.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мировые цены на нефть нефть

Другие материалы на эту тему:

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ