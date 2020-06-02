Цены на нефть пошли вверх: что будет с рублем?
Во вторник, второго июня, мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.
По данным электронных торгов на 09:20 по минскому времени, эталонные сорта нефти торгуются со следующими показателями:
- Brent — 38,59 доллара за баррель (+0,70%);
- WTI — 35,61 доллара за баррель (+0,48%).
Напомним, курс белорусского рубля существенно зависит (через большую привязанность к российской валюте) от колебаний цен на нефть.
Как отреагирует валютный рынок на рост углеводородных котировок станет известно по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже примерно в 13:00.