Цены на нефть пошли вверх: что будет с рублем?

Во вторник, второго июня, мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.

Фото pixabay.com

По данным электронных торгов на 09:20 по минскому времени, эталонные сорта нефти торгуются со следующими показателями:

Brent — 38,59 доллара за баррель (+0,70%);

WTI — 35,61 доллара за баррель (+0,48%).

Напомним, курс белорусского рубля существенно зависит (через большую привязанность к российской валюте) от колебаний цен на нефть.

Как отреагирует валютный рынок на рост углеводородных котировок станет известно по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже примерно в 13:00.