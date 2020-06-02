«Сахарное дело» поставило ФК «Городею» на грань исчезновения

Арест руководителя Городейского сахарного комбината (возглавлял с 1997 года) больно аукнулся ФК «Городее».

Фото ФК «Городея» носит иллюстративный характер

На сегодняшний момент клуб из Несвижского района находится не просто на грани выживания, впору вести речь о его существовании.

Как рассказал «ПБ» директор «бело-зеленых» Александр Марченко, 75% финансирования в этом году планировалась от сахарного комбината, а остальное — от других спонсоров.

«Но в январе случились известные события, к тому же поменялось руководство концерна "Белгоспищепром". А его наблюдательный совет и является хозяином Городейского сахарного комбината. Соответственно изменилась вся обстановка: даже действия уже заключенных договоров приостановили», — рассказал директор ФК.

По его словам, даже сегодня сахарный завод готов финансировать клуб, пусть и не в прежних объемах. Так же смотрят на проблемы и местные власти, однако «просвета не видно».

После того, как дело сдвинулось с мертвой точки (ФК и комбинат подписали новый договор о сотрудничестве), казалось, ситуация уличшится.

Однако 29 апреля стало известно, что в «Белгоспищепроме» приняли решение не финансировать «Городею» сахарным комбинатом.

«Насколько знаю, "Белгоспищепром" склоняется к передаче клуба на баланс Несвижского района. Но это не избавит нас от проблем, ведь именно городейский завод всегда финансировал районный футбол», — объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что «по большому счету, сейчас у "Городеи" денег нет… Если в ближайшие две-три недели ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата».

Большие финансовые трудности имеются и у некоторых других клубов высшей лиги. Кроме «Городеи» чемпионат могут не доиграть «Энергетик-БГУ», «Слуцк» и «Смолевичи».

Напомним, в настоящее время турнирное положение команд в высшей лиге следующее: