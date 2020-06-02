Минздрав изменил подходы к лечению в Беларуси пациентов с COVID-19

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Министерство здравоохранения внесло изменения в клинико-лабораторные критерии установления диагноза COVID-19 и утвердило новые подходы в лечении пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Владимир Караник

Приказом Минздрава № 557 от 21 мая, который размещен на сайте министерства, предусмотрены группы пациентов, подлежащих лабораторному обследованию на инфекцию COVID-19, описан порядок лабораторного исследования при выписке/переводе и т.д.

«Современная ПЦР-диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса, но на сегодняшний момент это не свидетельствует о его жизнеспособности, — отмечает пресс-служба министерства в комментарии к приказу. — У здорового человека в норме РНК коронавируса определяться не должна. Соответственно, когда первично выявляется пациент (с проявлением симптомов или без симптомов) с наличием РНК, это свидетельствует об инфицировании. При этом, как показывает практика, у большого числа пациентов остатки РНК-вируса при ПЦР-диагностике могут выделяться более месяца. Опыт китайских и других ученых показывает, что это нежизнеспособный вирус, который не способен инфицировать кого-то еще».

Все исследования, утверждает Минздрав, показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней с момента появления клинических симптомов. Учитывая, что бессимптомные и легкие формы в Беларуси типируются, встает вопрос о том, что наличие РНК-вируса не свидетельствует о способности заражать.

«В литературе не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день с момента появления клиники при легких формах заболевания, а также то, что носительство не свидетельствует о способности заражать. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться еще достаточно долго, но жизнеспособный вирус, способный заражать других, они не выделяют», — отмечают в пресс-службе.

«В связи с этим ведущие эксперты страны приняли решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка, который не имеет клинического значения. Таким образом, пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14-е сутки, и при отрицательном результате пациент будет выписан. Если же у пациента положительный результат тестирования, то закрывать больничный лист будут на 21-й день», — говорится в комментарии.

Кроме того, приказом изменена кратность приема пациентами с коронавирусом препарата «Фавипиравир». Подробно оговорены дозы, длительность и кратность приема, противопоказания к назначению препарата.

Документ определяет новые подходы к использованию гидроксихлорохина при лечении COVID-19, испытания которого Всемирной организацией здравоохранения временно приостановлены. Контроль за назначением этого препарата ужесточен, данный вопрос постоянно отслеживается.

Кроме того, приказом регламентируется выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов, а также использование глюкокортикостероидов для лечения пневмоний.

В Минздраве отметили, что изменения в протоколы лечения будут и дальше вноситься «по мере накопления и обобщения клинических данных, публикаций и разработки международных рекомендаций по данному вопросу».

На 1 июня в Беларуси было подтверждено 43.403 случая коронавирусной инфекции, скончалось 240 человек.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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