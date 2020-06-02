В «Белнефтехиме» ответили на запрет поставлять бензин в Россию

В государственном концерне «Белнефтехим» оценили ситуацию, связанную с запретом поставок на рынок России автомобильного топлива.

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Как заявил БелаПАН пресс-секретарь объединения Александр Тищенко, комментируя вступившее в силу решение российского правительства, что удельный вес белорусского топлива в российском импорте был всегда небольшой.

«То, что в последние месяцы биржа хватанула с учетом потребностей российского рынка, это еще не показатель наших основных направлений экспорта. Если там вступил запрет, у нас есть другие направления, куда можно реализовать наше топливо», — отметил Тищенко.

Поэтому, сделал он вывод, введенный запрет не отразится на нефтеперерабатывающей отрасли.

По информации российских СМИ, в апреле продажи бензина из Беларуси в Россию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составили 49 тыс. тонн, в мае — более 30 тыс. тонн. Тогда как за весь 2019 год экспорт составил всего 200 тонн. ООО «Европейская трейдинговая компания», которое является единственным представителем по реализации нефтепродуктов производства ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» в России, увеличило в апреле сумму контрактов в 48 раз — до 3,4 млрд рублей.

По последним данным Национального статистического комитета, Беларусь в первом квартале экспортировала 1 млн 129,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 62,4% меньше, чем за первый квартал 2019 года, в том числе в страны СНГ — 483,2 тыс. тонн (минус 31%), страны вне СНГ — 646,6 тыс. тонн (минус 72%).