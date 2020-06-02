По «делу Тихановского» задержаны семь человек

В рамках дела по факту насилия в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК) 29 мая в Гродно помимо Сергея Тихановского задержаны шесть человек.

Блогер популярного youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще как минимум 15 граждан были задержаны 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

30 мая МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, участие в котором якобы принимал Тихановский и другие задержанные. Тихановский и его сторонники находятся в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.

Правозащитники публикуют список задержанных в рамках данного уголовного дела: Сергей Тихановский, Евгений Резниченко, Дмитрий Кучеров, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Сергей Колмыков, Александр Аранович (вероятно).

Вечером 1 июня стало известно об обыске в гродненской квартире одного из задержанных — Владимира Наумика. У него изъяты ноутбук и флеш-карты. Не исключено, что обыски пройдут и у других задержанных по делу.

Кроме того, 1 июня стало известно о задержании участников команды проекта «Страна для жизни» Артема Сакова и Константина Серегина. По предварительной информации, Серегина позже отпустили, а Саков задержан Ленинским отделом внутренних дел Гродно на трое суток в рамках уголовного дела, какого именно — пока неизвестно.

31 мая четыре правозащитные организации Беларуси объявили Сергея Тихановского политическим заключенным. Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить блогера и прекратить его уголовное преследование.

Тихановская выступила с заявлением, в котором сообщила, что 29 мая в Гродно во время пикета «была совершена грязная провокация» в отношении ее мужа и руководителя ее инициативной группы Сергея Тихановского. «Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер. В связи с этим я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы. Иначе я буду расценивать это как нарушение моих конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность президента Республики Беларусь», — заявила Тихановская. Она намерена подать соответствующие заявления в ЦИК и МВД.

Также потенциальный кандидат в президенты выступила с открытым письмом, в котором обвинила белорусское телевидение во лжи.

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