Видеофакт. В Гродно военные во время движения уронили с платформы бульдозер

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники произошло на дорогах Беларуси.

На этот раз ЧП случилось в Гродно.

Ранее сообщалось, что на трассе М1/Е30 под Брестом бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем «Рено» — в результате ДТП пострадали два человека.

Напомним, вечером 3 июля 2019-го после окончания военного парада в честь Дня независимости в Минске возвращавшийся в место дислокации танк чудом не вылетел на тротуар.

А вечером 24 июня 2017-го на проспекте Независимости во время следования колонны военной техники на репетицию парада танк Т-72 занесло, развернуло и выбросило с проезжей части. При этом боевая машина снесла столб и дерево. Экипаж танка не справился с управлением: шел проливной дождь, асфальт был мокрый.