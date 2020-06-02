Умер бывший капитан БАТЭ

За полторы недели до своего 50-летия ушел из жизни знаменитый в прошлом белорусский футболист Геннадий Мардас.

Фото с сайта ФК БАТЭ

За время футбольной карьеры выступавший в амплуа защитник поиграл за ряд белорусских и украинских клубов, среди которых «Луч», «Неман», БАТЭ, «Сморгонь», «Заря» и «Таврия».

Как сообщили в пресс-службе борисовского клуба, Мардас «внес весомый вклад в завоевание золотых медалей высшей лиги-2002, вместе с "желто-синими" трижды становился серебряным и один раз - бронзовым призером чемпионатов страны».

Всего в составе БАТЭ он провел 147 официальных матчей (56 раз выводил команду на поле в роли капитана).

Несколько лет назад ему поставили страшный диагноз — рак кишечника.