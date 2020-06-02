Лукашенко позвонил Пашиняну

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Вспомнив на встрече с председателем Комитета госбезопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Александр Лукашенко связался сегодня с ним по телефону.

По информации пресс-службы официального белорусского лидера, стороны обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах (ранее Naviny.by писали, что армянский премьер заболел COVID-19), «обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы».

Лукашенко и Пашинян также обсудили тематику двустороннего сотрудничества, продолжение реализации ранее намеченных проектов в различных сферах. Они договорились встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы, отметила пресс-служба.

Кроме этого Лукашенко поздравил Пашиняна с 45-летием.

На встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком глава государства отверг аналогии и сравнения нынешней политической ситуации в Беларуси с «некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине».

«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые — и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное — патриоты своей страны. Они преданы своей стране», — заявил белорусский руководитель.
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Тэги: Беларусь-Армения Персона: Александр Лукашенко Никол Пашинян

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