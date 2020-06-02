Лукашенко сравнил проект БНБК по значимости со строительством АЭС

Предприятие, сродни атомной станции, которое строится недалеко от Минска, было сегодня в центре внимания главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщили в пресс-службе президента, Александр Лукашенко провел совещание по реализации проекта по созданию в Минском районе высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла — Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

По словам Лукашенко, «это наше первое такое предприятие в этой области». Он сравнил его с атомной станцией, «первый блок которой запускаем в ближайшее время», с высокоточным оружием и космическим проектом, которые «мы осуществили и продолжаем работать».

Вкупе с ПВT и цифровизацией Беларуси — «это будущее нашего государства».

Лукашенко заявил, что подобный проект «не каждая страна может себе позволить такое», однако Беларусь может, потому что есть поддержка со стороны Китая.

Он полагает, что производство будет запущено «в течение этого и следующего года»: «Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Предприятие надо построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали, естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года».

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация строит крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов на площади 160 га в Пуховичском районе Минской области вблизи поселка Руденск. Строительство началось в 2018 году, завершить проект намечено до 2032 года.

Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Под его реализацию Экспортно-импортный банк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов.

В проекте участвуют активы, принадлежащее семье беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, получившего убежище в Беларуси. БНБК возглавляет бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, получивший в Беларуси паспорт на имя Даниила Урицкого.