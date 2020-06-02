Шнуров вновь издевательски жестко прошелся по жалующимся на карантин звездам

/ Культура
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Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает поэтически в своем стиле «уничтожать» звезд поп-эстрады, которые жалуются на жизнь из-за невозможности зарабатывать на концертах.

Все началось с того, как музыкант-хулиган простебал Иосифа Пригожина, мужа певицы Валерии, который рассказал о страданиях российских звезд из-за коронавируса.

Между Шнуровым и Пригожиным начался настоящий батл, переходящий на оскорбления и угрозы.

И вот Сергей опубликовал свой новый опус (внимание, ненормативная лексика — 18+).

А вот с чего все начиналось.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь бывает повернётся Не фасадом, а фанерой. Я хуею, дядя Йося, Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, Ведь артист попал в беду! Так поможем люди божьи, Кто чем может на еду. Нет, мы не настолько близки, Но протянута рука. Посылаю вам сосиски Из «пятёрочки». Пока.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: шоу-бизнес карантин коронавирус COVID-19 Персона: Сергей Шнуров Иосиф Пригожин

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