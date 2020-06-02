Шнуров вновь издевательски жестко прошелся по жалующимся на карантин звездам

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает поэтически в своем стиле «уничтожать» звезд поп-эстрады, которые жалуются на жизнь из-за невозможности зарабатывать на концертах.

Все началось с того, как музыкант-хулиган простебал Иосифа Пригожина, мужа певицы Валерии, который рассказал о страданиях российских звезд из-за коронавируса.

Между Шнуровым и Пригожиным начался настоящий батл, переходящий на оскорбления и угрозы.

И вот Сергей опубликовал свой новый опус (внимание, ненормативная лексика — 18+).

А вот с чего все начиналось.