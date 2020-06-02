В Рогачевском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

53-летний велосипедист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Рогачевском районе.

Фото УГАИ Гомельской области

Смертельное ДТП случилось на 7-м километре дороги Завидовка — Журавичи — Красный Пахарь.

По информации региональной Госавтоинспекции, 25-летний водитель вез на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» мясную продукцию в деревню Красный Пахарь.

«При объезде двигающихся по дороге рядом друг с другом в попутном направлении двух велосипедистов, водитель микроавтобуса совершил наезд на одного из них, который ехал ближе к осевой линии разметки», — отметили в ГАИ.

Из-за столкновения микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

Получивший травмы 53-летний велосипедист был доставлен в больницу, где в этот же день скончался.

По предварительным данным, водитель был трезвым.