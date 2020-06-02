Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о прекращении работы интернет-ресурса poezd.rw.by.

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Как сообщается, на официальном сайте БЖД за пять месяцев было приобретено около 351 тыс. билетов, а через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» — почти 179 тыс.

Особенностью раздела «Услуги пассажирам» является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки.

Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд» доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS .

«С учетом расширения возможности использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня 2020 года интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу.

Для входа в единый раздел «Услуги пассажирам» и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» пользователям, ранее зарегистрированным на сайте poezd.rw.by, необходимо использовать регистрационные данные своей учетной записи», — объяснили в БЖД.