Интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу
Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о прекращении работы интернет-ресурса poezd.rw.by.
Как сообщается, на официальном сайте БЖД за пять месяцев было приобретено около 351 тыс. билетов, а через
Особенностью раздела «Услуги пассажирам» является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки.
Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд» доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах
«С учетом расширения возможности использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня 2020 года интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу.
Для входа в единый раздел «Услуги пассажирам» и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» пользователям, ранее зарегистрированным на сайте poezd.rw.by, необходимо использовать регистрационные данные своей учетной записи», — объяснили в БЖД.