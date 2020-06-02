Аналитики увидели риски быстрого распространения COVID-19 в Беларуси

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В связи с отказом белорусских властей вводить карантинные меры глубокого экономического спада, возможно, удастся избежать, но при этом страна может столкнуться с более серьезной медицинской проблемой.

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Как отмечают аналитики центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка», сознательный отказ от введения карантинных мер позволил белорусской экономике продемонстрировать меньший спад по сравнению с другими странами региона, «причем даже несмотря на приостановку поставок нефти в начале года».

«По нашей оценке, экономика России сократилась в апреле на 10-15% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Украины — на 11%, Казахстана — на 7,5%, а снижение ВВП в Беларуси составило 4,3%», — говорится в обзоре.

Однако у такой политики белорусских властей есть и обратная сторона, подчеркивают в «Сбербанке». «Обратной стороной относительно неплохих результатов стал стремительный рост числа заболевших. Как в абсолютном, так и в относительном выражении Беларусь существенно опережает вышеперечисленные страны по количеству инфицированных», — отмечают они.

Белорусская экономика, по оценке экспертов, «находится в тяжелом состоянии из-за падения цен на нефть и резкого сжатия внешнего спроса». «Снижение спроса заставляет предприятия увеличивать остатки на складах: запасы готовой продукции на 1 мая составляли 79% от среднемесячного объема производства против 65% годом ранее», — говорится в обзоре.

Раньше аналитики «Сбербанка» прогнозировали, что из-за снижения внешнего спроса экономика Беларуси в этом году может сократиться на 6-8%. В связи с отказом властей вводить карантинные меры глубокого экономического спада, возможно, удастся избежать, но при этом страна может столкнуться с более серьезной медицинской проблемой.

«Мы смещаем диапазон сокращения ВВП с предыдущих 6-8% к 4-6%, отдельно отмечая наличие существенных рисков, связанных с быстрым распространением коронавирусной инфекции внутри страны», — подчеркивают эксперты.

По последним данным Минздрава, на 1 июня в Беларуси было 43.403 подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19, скончалось 240 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Сбербанк белорусская экономика

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