На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности

Во вторник, второго июня, Беларусь будет серьезно штормить.

По прогнозам синоптиков, до конца дня по северо-западу республики ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют: