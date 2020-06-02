В Кировском районе ввели масочный режим

Решением Кировского райисполкома (Могилевская область) на территории района введен масочный режим.

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Список дополнительных мер, утвержденных районной администрацией, содержит 12 пунктов.

В том числе вводится обязательное использование масок населением при посещении магазинов, аптек, почты, отделений банков, в общественном транспорте и так далее. Вводится запрет на обслуживание граждан без масок.

Масочный режим также вводится в учреждениях и организациях района. Руководителям учреждений и организаций поручено организовать возможность для смены масок каждые три часа.

Вводятся ограничения на количество одновременно находящихся посетителей в магазинах, аптеках, банках, отделениях связи, местах общественного питания и так далее с учетом мер социального дистанцирования и в зависимости от площади помещения.

В режим работы учреждений и организаций вводится санитарный час — для проветривания помещений и дезинфекции. Объектам общественного питания сокращено время работы до 22:00.

Рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, собраний, совещаний с переходом на дистанционные формы коммуникаций.

Жителям района рекомендовано избегать выезда за пределы административной территории за исключением случаев острой необходимости.

Решение Кировского райисполкома вступило в силу 29 мая и будет действовать до его отмены.

Ранее решение о введении масочного режима было принято администрацией Ивьевского района Гродненской области.