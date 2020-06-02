На ЦТ зарегистрировалось на 12,6 тысячи абитуриентов меньше, чем годом ранее

В текущем году в Беларуси на централизованное тестирование зарегистрировалось 64 314 абитуриентов (в 2019-м — 76 888).

В пресс-службе Минобразования отметили, что по результатам регистрации наиболее популярными предметами для прохождения испытаний являются русский язык — 52 660 абитуриентов, математика — 34 805, и английский язык — 23 549.

Регистрация участников ЦТ осуществлялась со 2 мая по 1 июня на базе 41 учреждения высшего и среднего специального образования, из которых 13 находятся в Минске. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом году заявления на тестирование подавались в электронном формате на сайте Республиканского института контроля знаний. Связь с пунктами регистрации абитуриентов также осуществлялась по электронной почте. Для недопущения массового скопления людей пункты регистрации организовали предварительную запись (электронную очередь) с определением даты и времени посещения абитуриентами пунктов регистрации. Пропуск на ЦТ необходимо было забрать лично в пункте регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В министерстве напомнили, что из-за пандемии COVID-19 в Беларуси вступительная кампания была перенесена почти на две недели — с 13 на 25 июня. Соответственно абитуриенты, которые получили пропуска до изменения сроков проведения ЦТ, должны воспользоваться переводной таблицей соответствия дат проведения ЦТ, указанных в пропусках у абитуриентов, и новых дат проведения испытаний 2020 года.

«Например, абитуриенты, у которых в пропуске дата проведения ЦТ по русскому языку — 15 июня, должны явиться на тестирование по русскому языку 26 июня. Если в пропуске указана дата проведения ЦТ по русскому языку 27 июня, абитуриент обязан явиться на экзамен по указанному предмету 27 июня», — пояснили в Минобразования.

Испытания по белорусскому языку состоятся 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29-го, по математике — 1 и 2 июля, по биологии — 4 июля. Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) пройдет 6 июля, по химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.