В Беларуси выявили 852 новых случая коронавируса

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На 2 июня в нашей стране провели 562 945 тестов на коронавирус, 44 255 из которых оказались положительными.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 243 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выздоровели и выписаны 19 195.

Как отметили аналитики Центра макроэкономических исследований «Сбербанка», сознательный отказ от введения карантинных мер позволил белорусской экономике продемонстрировать меньший спад по сравнению с другими странами региона. «Обратной стороной относительно неплохих результатов стал стремительный рост числа заболевших. Как в абсолютном, так и в относительном выражении Беларусь существенно опережает вышеперечисленные страны (Россия, Украина, Казахстан. — ред.) по количеству инфицированных», — подчеркнули в «Сбербанке».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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