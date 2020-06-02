Лукашенко потребовал от Сивака «полного порядка» в Минске

Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждена 2 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем столичного исполкома Анатолием Сиваком.

«Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

«Я так вот смотрю на них, чистенькие, убранные. Удобный, уютный, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатится, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся — не хочу. Но вот же неймется кому-то», — сказал Лукашенко, имея в виду уличную активность сторонников оппозиционных претендентов на пост президента.

30 мая Сивак призвал жителей города соблюдать законодательство во время проведения пикетов в рамках президентской кампании. Его обращение было показано по телеканалу ОНТ.

«Есть закон о массовых мероприятиях и есть избирательное законодательство, — сказал Сивак. — У нас идет этап сбора подписей, у нас в городе проходят пикеты, достаточно много пикетов. У нас достаточно большая свобода мест проведения пикетов. Но иногда эти мероприятия имеют большую вероятность превратиться в массовые, и есть люди, которые настроены на то, чтобы создавать какое-то обострение. И здесь уже работает другое законодательство — законодательство о массовых мероприятиях».

Сивак напомнил, что в Минске определено шесть мест, «где можно проводить любое массовое мероприятие по уведомительному принципу». «Просто направляешь заявление и, не ожидая никакого ответа, пожалуйста — собирайтесь, за 10 дней подали документы — дискутируйте, говорите, митингуйте, что хотите… Мы предпримем любые решения для того, чтобы выполнять законодательство, на то мы и власть», — заявил глава Мингорисполкома.

«Прошу всех граждан, родителей тоже прошу, чтобы подумали о себе, подумали о своих детях, для того, чтобы учитывать особенности сегодняшнего момента и понимать, какие процессы происходят», — призвал Сивак.

«На любом массовом мероприятии те, кто организует — будь то власть, будь то какая-то группа людей, — по закону обязаны обеспечить безопасность. Поэтому нарушители, которые на это идут, они должны об этом знать, что в данном случае нарушается закон», — заявил председатель Мингорисполкома.