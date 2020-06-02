В Европарламенте осуждают задержания активистов в Беларуси и предупреждают о возможности новых санкций

Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса.

«Менее недели назад мы уже заявляли о нашей озабоченности и осудили репрессии против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества, — говорится в документе. — К сожалению, за последние дни мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации. Мы решительно выступаем против действий, которые были предприняты в эти выходные и привели к задержанию видеоблогера Сергея Тихановского, оппозиционного лидера Николая Статкевича (позже осужденного на 15 суток ареста) и десятков других людей, которые присутствовали на мирных собраниях по сбору подписей [за выдвижение кандидатов в президенты] по всей стране».

Евродепутаты сожалеют о предпринятых властями провокациях, так как это является «еще одним посягательством на основные свободы — права на выражение мнения и на мирные собрания, — а также прямым вмешательством в избирательный процесс с целью помешать кандидатам собрать количество подписей, необходимое для выдвижения на пост президента».

«Мы призываем белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы, и прекратить эту неприемлемую волну репрессий, — подчеркивается в заявлении. — В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений на свободное осуществление белорусскими гражданами своих политических прав мы не видим иного пути, кроме как добиваться пересмотра политики Евросоюза в отношении Беларуси, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии».

Ранее пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано заявил, что развитие событий в Беларуси «вызывает серьезные вопросы относительно соблюдения властями прав человека и основных свобод». Он призвал освободить всех задержанных и прекратить их уголовное и административное преследование.