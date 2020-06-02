Посол Бальди: во время эпидемии мы почувствовали, насколько крепки узы дружбы, которые связывают Италию и Беларусь

Отношения между Италией и Беларусью не зависят от результатов выборов, состава правительств или динамики торгового обмена. Такое мнение по случаю национального праздника — Дня провозглашения Итальянской Республики — высказал в обращении к соотечественникам и белорусам посол этой страны в Минске Марио Бальди.

По мнению Бальди, эти отношения крепки, поскольку основаны прежде всего на чувствах, а не только на интересах, потому что не зависят от изменений или капризов, характерных иной раз для политики или экономики.

Дипломат отметил, что в этом году праздник Итальянской Республики совпал с очень сложным периодом в жизни обеих стран.

«Наверное, никогда еще за почти тридцать лет истории дипломатических отношений между Италией и Беларусью наши народы не переживали такого драматичного момента, полного скорби, беспокойства о здоровье наших родных, полного неизвестности о нашем будущем и о будущем наших детей, — заявил Бальди. — Тем не менее правда и то, что именно во время эпидемии мы почувствовали, насколько крепки узы дружбы, солидарности и взаимоуважения, которые связывают Италию и Беларусь».

По словам посла, «драматичные моменты кризиса напомнили о многих вещах: о ценности солидарности, щедрости, альтруизма, жертвенности».

Бальди верит, что в самое ближайшее время вернутся в нормальное русло оздоровительные поездки и потоки туристов между странами.

«Это случится также благодаря вступлению в силу, надеюсь в скором времени, соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима. Я особенно верю, что снижение стоимости визы до 35 евро придаст значительный импульс увеличению числа туристов и поездок в Италию», — сказал глава диппредставительства.

«И мы приложим еще больше усилий, чтобы интенсифицировать политический диалог между нашими странами, чтобы возрастали доверие и понимание друг друга в правительстве, парламенте и гражданском обществе — в общих интересах содействия становлению более гармоничных, правовых и процветающих сообществ», — заявил посол.