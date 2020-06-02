Лукашенко расширил действие указа о льготной растаможке автомобилей

Указ № 188 принят для дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, норма о возмещении 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств, распространяется также и на родителей (усыновителей, удочерителей), опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Ранее такое возмещение пошлин, налогов было предусмотрено для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях. При этом какие-либо ограничения по пользованию и распоряжению ввезенными авто не предусмотрены.

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) ранее отмечали, что указ президента № 140 о льготной растаможке автомобилей для многодетных и инвалидов стимулировал серый импорт, поскольку законодатель не предусмотрел каких-либо ограничений по отчуждению этих транспортных средств.

«Соответственно раз в год каждый человек, который подпадает под эту норму, может опять ввезти автомобиль, снова продать и что-то на этом заработать. Понятно, что на этом греют руки перегонщики, не платя налоги и все прочее. Поэтому, на взгляд БАА, подобный указ требует изменений, поскольку создает неравные условия для хозяйствующих субъектов, в том числе для нашего завода "Белджи"», — заявил 16 января на пресс-конференции в Минске председатель правления БАА Сергей Михневич.