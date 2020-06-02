Варламов назвал Бабарико «путем в прошлое», а Цепкало — «в будущее»

Российский блогер Илья Варламов рассказал на своем ютьюб-канале о последних политических новостях из Беларуси.

Видео собрало около 300 тысяч просмотров за несколько часов.

Среди прочего, Варламов прокомментировал Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского, которые значительно подогрели интерес к избирательной кампании.

«Виктор Бабарико — пророссийский кандидат. Белорусский Миллер. Он сговорчивый, очень понятный для России. Явно не будет брыкаться. Тот человек, который может обеспечить Беларуси хорошие связи с Россией и ту самую стабильность, которую до этого обеспечивал Лукашенко. Бабарико для Беларуси — это путь назад, в прошлое. Его готовы выбирать бюджетники, люди старшего поколения — традиционный электорат Лукашенко», — считает Варламов.

«Валерий Цепкало — гордость Беларуси. Он инициировал и создал белорусский Парк высоких технологий. Это наиболее прогрессивный кандидат, на которого должны максимально положительно смотреть на том же самом Западе. Если Бабарико — путь в прошлое, то этого можно назвать "путь в будущее"», — добавил блогер.

«Сергей Тихановский — наиболее яркий и наиболее сильный оппонент Лукашенко на выборах. Выбор настоящего. За Тихановского стоят националисты, радикалы из молодежи и, как ни странно, огромное число простых белорусов. Он предприниматель, он не элита. Простой белорусский мужик. Искренний», — заключил Варламов.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сергею Тихановскому ЦИК отказал в возможности участия в кампании. Подписи за возможность быть зарегистрированной кандидатом в президенты собирает его супруга Светлана.