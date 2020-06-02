Продажи «АвтоВАЗа» упали в мае вдвое

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Продажи российского «АвтоВАЗа» в мае упали на 45,8% до 15 580 легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из сообщения компании.

Май 2020 года стал вторым месяцем работы компании в условиях введенных эпидемиологических ограничений, в сравнении с апрелем продажи выросли на 65,7% (с учетом Niva), говорится в сообщении.

«Мы наблюдаем положительную динамику продаж и надеемся, что эта тенденция продолжится на фоне дальнейшего ослабления эпидемиологических ограничений», — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне. С 1 июня более 300 дилеров Lada возобновили работу, соблюдая необходимые санитарные требования. Поддержку продажам должны оказать меры стимулирования спроса государством, считает Морне.

Самая популярная машина российского производителя — Lada Granta, в мае продано 5726 автомобилей.
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Тэги: АвтоВАЗ продажи авто Персона: Оливье Морне

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