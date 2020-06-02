Белорусский олимпиец осудил пикеты за альтернативных политиков

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Победитель и призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в гребле на каноэ, бывший депутат Палаты представителей Александр Богданович опубликовал соответствующее видео на своей странице в «Инстаграме».

Бывший спортсмен ловил рыбу на природе во время записи видео.

«У нас хорошее образование, мои дети могут получить достойное обучение», — сказал Богданович.

Он также отметил сплоченность белорусских медиков, а также условия, в которых тренируются белорусские спортсмены.

«Но некоторым людям это все не нравится, ситуацию пытаются дестабилизировать», — заключил Богданович.

Эта запись собрала более 300 осуждающих комментариев.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Богданович

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