Ученые доказали, что массовое вымирание на Земле ускоряется

Экологи из США и Мексики утверждают, что на Земле идет шестое массовое вымирание, в ходе которого с лица Земли могут исчезнуть сотни видов позвоночных.

По мере исчезновения каждого вида, побочные эффекты для соседних видов становятся все более явными, поскольку дестабилизированные экосистемы и ослабленные пищевые цепи делают выживание остальных видов, включая людей, менее гарантированным, передает sciencealert.com .

Пять лет назад эколог Херардо Себальос из Национального автономного университета Мексики руководил исследованием, в котором использовались консервативные оценки, чтобы выявить огромное расхождение между обычными («фоновыми») темпами исчезновения видов и потоком вымираний, которые мы наблюдаем сегодня.

Было установлено, что средняя скорость исчезновения видов позвоночных (два случая исчезновения млекопитающих на 10 000 видов каждые 100 лет) была значительно меньше, чем сегодняшние потери, которые стали примерно 100 раз выше за последнее столетие.

В ходе исследования группа использовала данные из Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) и Birdlife International для изучения популяций позвоночных, которые находятся на грани исчезновения, потеряв большую часть своего исторического ареала и сохранив менее 1000 живых особей по всему миру.

По данным исследователей, этому описанию соответствуют 1,7% всех наземных позвоночных или 515 видов. При этом, около половины из них имеют в популяции менее 250 особей. Еще 388 видов чувствуют себя немного лучше, сохранив от 1000 до 5000 особей в популяции. Однако 326 из них обитают в тех же регионах, что и упомянутые выше 515 видов.

Ученые поясняют, что тесное экологическое взаимодействие видов, находящихся на грани исчезновения, приводит к совместному вымиранию. То есть одно исчезновение порождает другое.

По словам ученых, если за весь XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то за ближайшие 20 лет вымрет около 540 видов. Это означает, что темпы вымирания уже в 117 раз выше фоновой скорости и выше, чем собственные оценки исследователей пятилетней давности.