Первая очередь третьей линии минского метро не будет открыта к 3 июля

Первая очередь третьей (Зеленолужской) линии минского метрополитена не будет открыта к 3 июля, следует из высказываний председателя Мингорисполкома, бывшего министра транспорта Анатолия Сивака.

«Мы себе ставили задачу напряженную завершить строительные работы к 3 июля. Но работы, связанные с обкаткой и наладкой, — у нас есть вопросы в этой части. И они связаны с тем, что есть влияние техническое — одна сторона; другая — эпидемиологическая», — сказал Сивак в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» 2 июня.

«Мы эту линию делаем не так, как две прошедшие, — подчеркнул он. — Мы делаем, во-первых, впервые на перроне двери, которые должны открываться синхронно с дверями подвижного состава. Мы делаем новый подвижной состав, вернее, уже получили поезда, которые придут на эту линию. Мы хотим внедрить систему автоведения и новую систему управления движением. И это в комплексе требует более длительной системы наладки и обкатки».

«Если мы ее завершим в течение месяца, то это будет к 1 сентября, условно, как подарок к Дню города. Будет раньше — будем раньше это делать», — заявил председатель Мингорисполкома.

Первая очередь третьей линии метрополитена состоит из четырех станций: «Ковальская слобода», «Вокзальная» (пересадочная на первую линию), «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» (пересадочная на вторую линию). Всего планируется построить 14 станций. Первая очередь будет введена в строй позже первоначальных планов (2015, затем 2017 год).