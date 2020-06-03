Атмосферные фронты от циклона будут хозяйничать в среду

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В среду, третьего июня, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над югом страны.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность дождя 80-90%);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность дождя 10-15%);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность дождя 30-40%);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность дождя 80-90%);
  • Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +15..+17°C (вероятность дождя 80-90%; возможна гроза).
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