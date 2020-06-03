Атмосферные фронты от циклона будут хозяйничать в среду
В среду, третьего июня, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над югом страны.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Погода в регионах:
- Брест +13..+15°C (вероятность дождя 80-90%);
- Витебск +17..+19°C (вероятность дождя 10-15%);
- Гомель +17..+19°C (вероятность дождя 30-40%);
- Гродно +14..+16°C (вероятность дождя 80-90%);
- Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +15..+17°C (вероятность дождя 80-90%; возможна гроза).