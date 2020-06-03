Атмосферные фронты от циклона будут хозяйничать в среду

В среду, третьего июня, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над югом страны.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Погода в регионах: