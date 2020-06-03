Глава Минска Сивак рассказал, как можно собирать подписи и пригрозил провокаторам

В местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты власти будут пресекать появление лиц, занимающихся агитацией и устраивающих демонстрации, заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

По его словам, ресурсов для поддержания порядка достаточно. «Но здесь же не на первом месте этот ресурс использовать. На этом этапе мы пока ограничиваемся тем, что объясняем людям, что это за процесс — это не процесс агитации, [когда] собираются митинги, идет обсуждение, высказываются мнения. Это простой процесс сбора подписей. Подошел, расписался и дальше, ну, живешь, работаешь, прогуливаешься и так далее. И вот процесс убеждения людей, разъяснения, этой позиции пока происходит», — сказал Сивак в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» 2 июня.

«Но есть люди, — продолжил он, — которые вообще не то что не хотят понимать — они этот процесс сбора подписей специально используют для того, чтобы эту, ну... были такие заявления, что «мы его используем для того, чтобы проводить какую-то агитацию, и вообще не за выборы, не за себя как за кандидата», а, значит, просто, наверно, навязать какую-то свою позицию, значит, устроить какую-то демонстрацию. Порой проходят какие-то на грани фола перепалки. Вот за это, безусловно, на этом этапе мы будем принимать решения для того, чтобы эти люди, эти провокаторы не появлялись в таких местах».

Принимая 2 июня с докладом Сивака, Александр Лукашенко заявил: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить... Удобный, уютный, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся — не хочу. Но вот же неймется кому-то».

30 мая Сивак призвал жителей города соблюдать законодательство во время проведения пикетов в рамках президентской кампании.

«Есть закон о массовых мероприятиях и есть избирательное законодательство, — сказал он. — У нас идет этап сбора подписей, у нас в городе проходят пикеты, достаточно много пикетов. У нас достаточно большая свобода мест проведения пикетов. Но иногда эти мероприятия имеют большую вероятность превратиться в массовые, и есть люди, которые настроены на то, чтобы создавать какое-то обострение. И здесь уже работает другое законодательство — законодательство о массовых мероприятиях».

Сивак напомнил, что в Минске определено шесть мест, «где можно проводить любое массовое мероприятие по уведомительному принципу».