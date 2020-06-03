Где ГАИ расставила ловушки

Вместе со спецмероприятием, которое проводится с конца мая на всей территории Беларуси, сотрудники Госавтоинспекторы продолжат заниматься и рутинной работой.

Фото УГАИ Гродненской области

На дорогах республики, в целях борьбы с нарушителями разрешенных скоростных режимов, появятся мобильные радары.

Так, в частности, как сообщили в региональных ГАИ, сегодня они находятся в следующих местах:

Брест (мост через Мухавец на улице 28 Июля);

Брест (проспект Машерова, 67);

трасса Витебск — граница РФ;

Гродно (улица Поповича);

Гродно (улица Горновых);

Лида (проспект Победы);

дорога Гродно — Гожа — граница Литвы (Гродненский район).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.