Бабарико: сегодня нет предпосылок даже к разговору о введении единой с РФ валюты
Экс-глава «Белгазпромбанка», потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико обвинил «Нашу Ниву» в искажении позиции.
Как отметил он в своем телеграм-канале, издание, вырванная его цитата (о введении единой валюты в рамках возможных интеграционных процессов с РФ) из большого интервью «Московскому комсомольцу», «полностью искажает мою позицию по вопросу построения независимой Беларуси».
«Со своей стороны я еще раз хочу сказать: суверенитет и независимость Беларуси — незыблемая ценность. В настоящий момент я не вижу никаких предпосылок даже для обсуждения вопроса о единой валюте», — заявил Бабарико.
Он принес извинения своим сторонникам за «недостаточно четкий и однозначный ответ на очень важный для всех нас вопрос, данный мной в интервью».
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Вот фрагмент из интервью «МК» по этому поводу:
— Как вы относитесь к идее вести единую валюту Союзного государства?
— Если это экономически целесообразно, то почему бы и нет. В этом отношении хороший пример — монетарная политика Евросоюза с евро. Я вообще считаю, что мультивалютность — это экономически неэффективная история. В обозримой перспективе количество валют будет уменьшаться.