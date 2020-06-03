Беларусь предупредили о негативных последствиях от перевода счетов госпредприятий в госбанки

Компания EY («Эрнст энд Янг») видит негативные последствия при реализации решения о директивном переводе счетов госпредприятий в государственные банки.

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Как говорится в сообщении белорусского офиса международной аудиторской компании, директивный перевод банковских счетов государственных предприятий негативно скажется на инвестиционной привлекательности, деловом климате в среднесрочной перспективе, а также может оказать влияние на стабильность банковской системы Беларуси, подчеркивается в сообщении.

«Полагаем, что внезапный директивный перевод счетов из банков как с российским, так и европейским частным капиталом может нанести удар по инвестиционному климату Республики Беларусь, скорректировать ожидания и действия инвесторов в среднесрочной перспективе и оказать влияние на стабильность национальной банковской системы», — заявил управляющий партнер EY по Беларуси Павел Лащенко.

Кроме этого, добавил он, существует «риск подорожания и доступности кредитных ресурсов, роста издержек для государственных предприятий и снижения качества обслуживания клиентов».

«Надеемся на разъяснения подобного решения со стороны Национального банка Республики Беларусь как регулятора банковской системы», — отметил Лащенко.

На прошлой неделе госорганы (БелаПАН располагает копиями писем концерна «Беллегпром» и Минстройархитектуры) поручили подведомственным предприятиям перевести банковские счета из негосударственных в государственные банки.

Международные финансовые организации осуждают такую практику.

«Мы с опаской смотрим на такие меры, когда государственные предприятия уходят из частных банков и начинают больше работать с государственными банками. Это не только сокращает доходы частного банковского сектора, но и посылает негативный сигнал инвесторам», — подчеркнул глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер 29 мая во время онлайн-общения с журналистами.

Деловое сообщество также выступает категорически против действий госорганов.

«Во-первых, возмущает само содержание данного письма о принуждении коммерческих организаций, которые вправе самостоятельно решать вопросы осуществления хозяйственной деятельности. Во-вторых, считаем, что данные действия грубо нарушают статью 13 Конституции Республики Беларусь о равенстве всех форм собственности», — заявила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

В связи с этим она задалась вопросом, а нужны ли концерны и членство в них, «если они не помогают коммерческим организациям, а дестабилизируют их»?

«И главное: чем такое отношение заслужили коммерческие банки, которые исправно платили налоги, занимались обслуживанием субъектов хозяйствования, оказывали спонсорскую помощь и прочее? Чем они не угодили нашим органам власти?» — заметила Тарасевич.

Руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей.

«Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19», — подчеркнула Тарасевич.