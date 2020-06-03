Доллар падает, а евро растет утром в среду

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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с падения доллара.

Американская валюта теряет 0,008 пункта и торгуется на уровне 2,3901 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты демонстрируют существенный рост:

  • евро на 0,0161 пункта — 2,6895 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0175 пункта — 3,497 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, вчера после роста мировых цен на «черное золото» «американец» сдал свои позиции. Сегодня утром нефтяные котировки также укрепляются.
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Тэги: валюта

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