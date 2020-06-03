В Минске суд оштрафовал Серого Кота за поддержку Тихановского

Лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова и youtube-блогера Дмитрия Козлова (Серого Кота) оштрафовали на 50 базовых величин (1.350 рублей) каждого за участие в акциях в поддержку блогера Сергея Тихановского. Такие решения вынес 3 июня суд Центрального района Минска.

Как сообщает spring96.org , обоих осудили за участие в акции 6 мая на улице Немига после первого задержания Тихановского.

Дело Дмитрия Козлова рассматривал судья Иван Костян. Блогер в суд не приехал, его неявку признали неуважительной и начали рассмотрение без него. Свидетелем в деле по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) выступил заместитель начальника ГУВД Павел Кунчик. Он подтвердил, что видел, как собравшиеся на акции выражали недовольство арестом Сергея Тихановского. Дмитрий Козлов на акции скандировал «Свободу Сергею Тихановскому!».

После перерыва судья Костян вынес решение оштрафовать блогера на 50 базовых величин.

Лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова судила судья Юлия Густырь, которая также вынесла решение о штрафе в 50 базовых величин.

Тихановский был задержан 6 мая под Могилевом. Его остановили сотрудники ГАИ, затем омоновец угрожал разбить стекло в автомобиле. Все это блогер демонстрировал в прямом эфире, который прервался. Друзья блогера сообщили, что его задержали и увезли в неизвестном направлении. Родственникам Тихановского позднее сообщили, что он доставлен в гомельский изолятор временного содержания. После задержания блогера около двух десятков человек в районе минской улицы Немига вечером 6 мая провели акцию в его поддержку. Прямую трансляцию в YouTube с места события вел Дмитрий Козлов (Серый Кот).

По информации правозащитников, с 6 по 31 мая по всей стране было задержано 195 человек, которые участвовали или наблюдали за политическими и экологическими акциями протеста. Состоялось 155 судебных процессов по административным делам, в том числе 135 — по ст. 23.43 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия). В результате 69 человек были арестованы, 72 — оштрафованы.

С призывом к властям Беларуси прекратить репрессии и освободить задержанных выступили Европарламент, Европейская служба внешних действий и Парламентская ассамблея ОБСЕ.