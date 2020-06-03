Кто советует Лукашенко новых министров

Сегодня Александр Лукашенко проводит в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости — совещание о составе нового правительства.

Как сообщает «Пул Первого», в обсуждении кандидатур принимают участие:

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента;

Наталья Кочанова, председатель Совета Ренспублики;

Владимир Андрейчекнко, председатель Палаты представителей;

Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности.

Как отметил Александр Лукашенко, все присутствующие «так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят президенту предложения».

По его словам, «формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад».