Кто советует Лукашенко новых министров

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Сегодня Александр Лукашенко проводит в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости — совещание о составе нового правительства.

Как сообщает «Пул Первого», в обсуждении кандидатур принимают участие:

  • Игорь Сергеенко, глава Администрации президента;
  • Наталья Кочанова, председатель Совета Ренспублики;
  • Владимир Андрейчекнко, председатель Палаты представителей;
  • Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности.

Как отметил Александр Лукашенко, все присутствующие «так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят президенту предложения».

По его словам, «формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад».
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Тэги: кадровая политика правительство Персона: Александр Лукашенко Игорь Сергеенко Наталья Кочанова Владимир Андрейчекнко Андрей Равков

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