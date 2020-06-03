Кто советует Лукашенко новых министров
Сегодня Александр Лукашенко проводит в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости — совещание о составе нового правительства.
Как сообщает «Пул Первого», в обсуждении кандидатур принимают участие:
- Игорь Сергеенко, глава Администрации президента;
- Наталья Кочанова, председатель Совета Ренспублики;
- Владимир Андрейчекнко, председатель Палаты представителей;
- Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности.
Как отметил Александр Лукашенко, все присутствующие «так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят президенту предложения».
По его словам, «формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад».