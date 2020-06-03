Fitch ожидает роста проблемных активов у белорусских «дочек» российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги «БПС-Сбербанка», «Белгазпромбанка» и «Банка БелВЭБ» на уровне В и прогнозирует рост их проблемных активов.

«Рейтинги устойчивости банков отражают их подверженность влиянию относительно высокорисковой операционной среды в Беларуси, которая, по нашим ожиданиям, ухудшится в 2020 году вследствие пандемии коронавируса», — говорится в комментарии рейтингового агентства.

Аналитики ожидают ослабления экономической активности в Беларуси, снижения внешнего спроса на белорусскую продукцию, а также роста обязательств экспортеров в связи с девальвацией нацвалюты. По мнению представителей агентства, эти факторы приведут к ухудшению финансового положения белорусских заемщиков и, как следствие, показателей работы «БПС-Сбербанка», «Белгазпромбанка» и «Банка БелВЭБ».

В связи с этим Fitch ожидает ухудшения качества активов, прибыли и капитализации в 2020 году у названных банков.

«Высокие риски обусловлены значительным объемом валютных кредитов у рассматриваемых банков, выданных финансово уязвимым местным заемщикам с высокой долговой нагрузкой, в то время как доходы в твердой валюте, получаемые от экспортных рынков, стали более ограниченными для белорусских компаний. Мы ожидаем, что показатели качества активов ухудшатся в 2020 году и банки будут осуществлять реструктуризацию в отношении заемщиков, наиболее затронутых кризисом», — прогнозируют аналитики Fitch Ratings.

Они предполагают, что белорусским банкам с российским капиталом, возможно, придется нести дополнительные убытки. «По нашему мнению, взыскание и реализация залогового обеспечения может быть непростой задачей в текущей стрессовой ситуации, и банкам может потребоваться признавать дополнительные убытки по проблемным кредитам», — говорится в комментарии экспертов.

Как сообщалось, «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ» и «Белгазпромбанк» входят в семерку крупнейших коммерческих банков страны. На 1 апреля доля необслуживаемых (проблемных) активов в банковской системе составляла 5,3% (на 1 января — 5%). При этом в рублевом выражении в связи с ростом курсов иностранных валют необслуживаемые (проблемные) активы белорусских банков выросли почти на треть за первый квартал.