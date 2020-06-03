Под Светлогорском столкнулись легковушка и мотоцикл — оба водителя нарушали ПДД
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла случилось вечером 2 июня под Светлогорском.
На пятом километре дороги Светлогорск — Еланы — Хутор столкнулись автомобиль «КИА» и мотоцикл «Хорс».
Как
Однако 45-летняя женщина на мотоцикле «Хорс» решила обогнать легковушку, для чего выехала на встречную полосу через сплошную разделительную линию.
37-летний водитель «КИА» в это же время также с нарушением требований горизонтальной разметки решил совершить поворот налево на лесную дорогу.
В результате столкновения мотоциклиста получила травмы, с которыми была госпитализирована в Светлогорскую центральную райбольницу.