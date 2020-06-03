Лукашенко: со сменой правительства революции не будет

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании о новом составе правительства подчеркнул, что со сменой не стоит ждать революции.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что разговоры о новом Совмине «мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад».

Глава государства напомнил, что тогда уже в правительство пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы, передает пресс-служба президента.

«Полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — подчеркнул он.