Лукашенко о коронакризисе: мы вывернулись, выкрутились в ситуации с пандемией

По мнению Александра Лукашенко, решение не останавливать производство в условиях пандемии коронавируса было правильным.

«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», — приводит пресс-служба президента его слова на сегодняшнем совещании о новом составе правительства.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас нельзя потерять динамику, пусть и даже маленькую: «Надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса».