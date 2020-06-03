Метро в Минске стало ходить реже

Минский метрополитен перешел на летнее расписание, которое означает, что интервал движения поездов увеличится.

Как сообщили в столичной поземке, в утренние (с 7 до 9) и в вечерние (с 17 до 19) часы «пик» интервал составит:

по первой линии «Малиновка — Уручье» — 2,5 минуты;

по второй линии «Могилевская — Каменная Горка» — 3 минуты.

С подробным расписанием можно ознакомиться на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.

В метро отметили, что «для осуществления поездки с пересадкой на станциях «Октябрьская» — «Купаловская» перед окончанием работы метрополитена, рекомендуем прибывать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде».

Более подробная информация содержится на сайте .

Сегодня Naviny.by писали, что первая очередь третьей (Зеленолужской) линии минского метрополитена не будет открыта к 3 июля. Как заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, «работы, связанные с обкаткой и наладкой, — у нас есть вопросы в этой части. И они связаны с тем, что есть влияние техническое — одна сторона; другая — эпидемиологическая».