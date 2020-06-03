В Лельчицком районе сельчанин вытянул из горящего дома двух соседских детей

На пожаре в деревне Иванова Слобода 45-летний мужчина спас двух соседских детей.

Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, 32-летняя хозяйка жилища в момент происшествия находилась на огороде, ее двое детей (4 года и 7 лет) находились в доме.

Увидев горящую кровлю соседского дома, он поспешил на помощь.

«Подбежал к дому и попытался проникнуть через входную дверь, однако там уже происходило горение. После чего он увидел в окне детей, проник в дом через оконный проем и спас их», — отметили в МЧС.

Огнем уничтожены хозяйственная постройка, кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома.