Дипломаты Беларуси, Украины и США возложили цветы к могиле героя встречи на Эльбе Александра Сильвашко

В этом году отмечается 75-летие исторической встречи советских и американских войск в ходе Второй мировой войны.

25 апреля 1945 года недалеко от немецкого города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта советской армии встретились с войсками 1-й армии США. В результате соединения фронтов остатки армии Германии были расколоты на две части.

Фото U.S. National Archives and Records Administration

26 апреля 1945 года была сделана знаменитая фотография, символизирующая историческую встречу союзнических войск, на которой лейтенант советской армии Александр Сильвашко жмет руку лейтенанту Армии США Уильяму Робертсону.

Александр Сильвашко родился в Украине, но большую часть жизни прожил в Беларуси. Более пятидесяти лет преподавал, был директором школы. Удостоен звания «Отличник народного просвещения». Почетный гражданин Зельвенского района, почетный гражданин г. Торгау (ФРГ), почетный гражданин американских городов Канзас-Сити (Канзас) и Даллас (Техас).

Сильвашко скончался 26 января 2010 года в возрасте 87 лет и похоронен на Михановичском кладбище под Минском.

Фото пресс-службы МИД Беларуси