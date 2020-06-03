У «экс-Кемпински» появился новый инвестор

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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал в эфире «Беларусь 1» о позитивных изменениях с долгостроями.

«За последние полгода произошли изменения по объекту "экс-Кемпински". Прошлый инвестор нашел с новым инвестором взаимопонимание, и идет уже небольшая корректировка проектно-сметной документации. В ближайшие год-полтора работы будут завершены», — уточнил Анатолий Сивак.

На прошлой неделе председатель Мингорисполкома встречался с одним из инвесторов по Hyatt, который высказал свою заинтересованность.

«Что касается Червенского рынка, то там уже все документы подписаны, — отметил глава города. — И насколько я понимаю, сейчас по графику идут проектные работы. Там есть инвестор, который готов реализовать проект. Это тоже новый инвестор».

В целом в Минске на разных стадиях разработки находятся 15 инвестиционных проектов, уточнил Анатолий Сивак.
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Тэги: Кемпински Мингорисполком стройки Минска Персона: Анатолий Сивак Город: Минск

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