В Беларуси не будут практиковать дистанционное электронное голосование на выборах
Это следует из ответа председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной на коллективное обращение граждан, предлагавших внедрить систему голосования через интернет.
Соответствующее обращение, опубликованное на сайте petitions.by, подписали 218 интернет-пользователей. В нем Центризбиркому предлагалось «создать сайт, куда граждане Республики Беларусь будут заходить, регистрироваться, получать код подтверждения и голосовать». По мнению авторов обращения, это позволит отказаться от избирательных участков, формирование которых требует бюджетных затрат.
В ответе за подписью Ермошиной, который размещен под обращением, говорится, что введение дистанционного электронного голосования «требует как его законодательного регулирования, так и значительных финансовых затрат на разработку программного обеспечения для процедуры голосования, защиты передачи результатов волеизъявления избирателей, сохранения тайны голосования».
«При этом полагаем уместным заметить, что опыт применения такого голосования в зарубежных странах показывает, что процент голосующих при помощи интернета во всех странах, как правило, низок, и все подобные процедуры проводятся на уровне социального и правового эксперимента», — подчеркнула она.
В то же время Ермошина отметила, что ЦИК считает целесообразным в перспективе внедрить систему дистанционного голосования через интернет «для граждан, находящихся за границей».