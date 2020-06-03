В Беларуси не будут практиковать дистанционное электронное голосование на выборах

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Это следует из ответа председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной на коллективное обращение граждан, предлагавших внедрить систему голосования через интернет.

Соответствующее обращение, опубликованное на сайте petitions.by, подписали 218 интернет-пользователей. В нем Центризбиркому предлагалось «создать сайт, куда граждане Республики Беларусь будут заходить, регистрироваться, получать код подтверждения и голосовать». По мнению авторов обращения, это позволит отказаться от избирательных участков, формирование которых требует бюджетных затрат.

В ответе за подписью Ермошиной, который размещен под обращением, говорится, что введение дистанционного электронного голосования «требует как его законодательного регулирования, так и значительных финансовых затрат на разработку программного обеспечения для процедуры голосования, защиты передачи результатов волеизъявления избирателей, сохранения тайны голосования».

«При этом полагаем уместным заметить, что опыт применения такого голосования в зарубежных странах показывает, что процент голосующих при помощи интернета во всех странах, как правило, низок, и все подобные процедуры проводятся на уровне социального и правового эксперимента», — подчеркнула она.

В то же время Ермошина отметила, что ЦИК считает целесообразным в перспективе внедрить систему дистанционного голосования через интернет «для граждан, находящихся за границей».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЦИК электронное голосование президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина

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