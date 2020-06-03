Белорусским банкам рекомендовано быть лояльнее к должникам

Нацбанк рекомендовал банкам гуманно подходить к реструктуризации кредитов физлиц, «в целях недопущения чрезмерного роста кредитной задолженности кредитополучателей — физических лиц в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановкой».

Нацбанк рекомендует при внесении изменений в кредитные договоры для реструктуризации задолженности, предоставления отсрочки или рассрочки возврата кредита и уплаты процентов, не взимать плату за внесение соответствующих изменений в кредитный договор, передает TUT.by .

Если банк решает удовлетворить ходатайство кредитополучателя о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, рекомендовано не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитным договорам, допущенное кредитополучателем в связи с ухудшением его финансового положения, в период со дня поступления ходатайства в банк до принятия банком соответствующего решения по нему.