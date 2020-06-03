Первый международный авиарейс из Киева состоится в Минск

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Уже 16 июня из киевского аэропорта в Жулянах авиакомпании "Белавиа" и WizzAir осуществят 12 международных рейсов.

Продажа билетов открыта на рейсы с 16 июня:

Киев — Минск (Belavia), отправления в 05:45 и 15:15;

Киев — Биллунд (WizzAir), 06:15;

Киев — Афины (WizzAir), 06:20;

Киев — Берлин (WizzAir), 06:30;

Киев — Вильнюс (WizzAir), 09:15;

Киев — Нюрнберг (WizzAir), 10:10;

Киев — Рига (WizzAir),12:45;

Киев — Бремен (WizzAir),17:05;

Киев — Лиссабон (WizzAir), 17:05;

Киев — Ганновер (WizzAir), 19:35;

Киев — Гданьск (WizzAir), 22:35.

На 17 июня запланированы вылеты в Краков, Варшаву, Вену, Братиславу, Будапешт, Лондон, Мемминген и Копенгаген.

С 22 июня рейсы из аэропорта «Киев» начнет осуществлять польская авиакомпания LOT. Компания открыла продажу на рейсы Киев — Варшава с временем отправления в 06:05 и 8:40.
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Тэги: Белавиа Жуляны авиаперевозки Город: Киев

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